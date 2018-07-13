США требуют от России и Китая прекратить поставки топлива КНДР

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея нарушила свою квоту на нефтепродукты на 2018 год

Соединенные Штаты требуют от России и Китая немедленно прекратить поставки топлива Северной Корее (КНДР) в нарушение санкций. Об этом говорится в документе, представленном в Комитете по санкциям против Северной Кореи при Совете безопасности ООН, передает Reuters.

Согласно информации на сайте комитета Совбеза по санкциям, только Россия и Китай сообщили о легальных поставках около 14 тыс. тонн нефти КНДР в 2018 году.

"Эти поставки и любые другие должны немедленно прекратиться, поскольку Соединенные Штаты считают, что КНДР нарушила свою квоту на нефтепродукты на 2018 год", - говорится в документе.

К документу американская сторона приложила список из 89 северокорейских танкеров, которые незаконно перевозили топливо и их фото.

В соответствии с наложенными на КНДР санкциями, она не должна получать из-за рубежа более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

Напомним, в четверг, 12 июля, США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.