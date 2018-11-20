Цена нефти Brent торгуется ниже 66 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке 65,91 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 20 ноября 2018 года, находится ниже отметки 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:16 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,91 доллара за баррель. Это на 0,60% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть падают на фоне роста добычи нефти в США. Согласно последним данным, уровень добычи в этой стране вырос почти на 25% до рекордной отметки в 11,7 млн баррелей в сутки. Из-за опасений перепроизводства нефти, похожего на то, которое привело к обвалу цен 2014 года, ОПЕК добивается сокращения добычи на 1,0-1,4 млн баррелей в сутки. В то же время Международное энергетическое агентство предупредило ОПЕК и других производителей о негативных последствиях сокращения добычи.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции Вашингтона.

"Они не смогли остановить наш экспорт нефти, мы будем продолжать ее экспортировать", - подчеркнул он.