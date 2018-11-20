Ціна нафти Brent торгується нижче 66 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 65,91 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 20 листопада 2018 року, знаходиться нижче позначки 66 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:16 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 65,91 долара за барель. Це на 0,60% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту падають на тлі зростання видобутку нафти в США. Згідно з останніми даними, рівень видобутку в цій країні зріс майже на 25% до рекордної позначки в 11,7 млн барелів на добу. Через побоювання перевиробництва нафти, схожого на те, яке призвело до обвалу цін 2014 року, ОПЕК домагається скорочення видобутку на 1,0-1,4 млн барелів на добу. У той же час Міжнародне енергетичне агентство попередило ОПЕК та інших виробників про негативні наслідки скорочення видобутку.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран продовжить експортувати нафту, незважаючи на санкції Вашингтона.

"Вони не змогли зупинити наш експорт нафти, ми будемо продовжувати її експортувати", - наголосив він.