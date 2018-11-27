Цена нефти Brent торгуется ниже 60 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на отметке в 59,69 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 27 ноября 2018 года, находится ниже 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:35 по киевскому времени цена барреля нефти Brent составляла 59,69 доллара за баррель. Это на 1,78% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефтяной рынок стабилизировался после активного роста в понедельник на ожиданиях инвесторов новых договоренностей ведущих производителей. Участники рынка рассчитывают на встречу представителей России и Саудовской Аравии уже на этой неделе - на полях саммита G20 в Аргентине, который начнется в пятницу. Предполагается, что они обсудят ситуацию на нефтяном рынке перед встречей ОПЕК, которая запланирована на 6 декабря. До вчерашних торгов нефть дешевела седьмую неделю подряд.

Напомним, на прошлой неделе цена нефти Brent опустилась до минимума с октября 2017 года. В частности, в ходе торгов 23 ноября нефть подешевела почти на 7%.

Тогда цены на нефть падали после того, как президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен.