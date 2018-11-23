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Цена нефти Brent опустилась до минимума с октября 2017 года

Новости » Энергетика    23.11.2018 - 18:37
Цена нефти Brent опустилась до минимума с октября 2017 года
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 58,80 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 23 ноября 2018 года, опустилась ниже 59 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, вечером 23 ноября цена барреля нефти Brent составляла 58,80 долларов за баррель. Это на 6,81% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, что нефть Brent опустилась ниже 59 доларов впервые с 27 октября прошлого года.

Напомним, сегодня днем цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель. В последний раз нефть Brent торговалась на этой отметке в ноябре 2017 года. Позже цена нефти рухнула ниже отметки в 60 долларов за баррель. И по состоянию на 15:43 составляла 59,82 доллара за баррель.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цены на нефть. В частности, 21 ноября 2018 года цена барреля нефти марки WTI упала до 54 долларов, после того, как ее стоимость составляла 82 доллара.

Добавим, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня.

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