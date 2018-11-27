Ціна нафти Brent торгується нижче 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 59,69 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 27 листопада 2018 року, знаходиться нижче 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:35 за київським часом ціна бареля нафти Brent складала 59,69 долара за барель. Це на 1,78% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафтовий ринок стабілізувався після активного зростання в понеділок на очікуваннях інвесторів нових домовленостей провідних виробників. Учасники ринку розраховують на зустріч представників Росії та Саудівської Аравії вже цього тижня - на полях саміту G20 в Аргентині, який розпочнеться в п'ятницю. Передбачається, що вони обговорять ситуацію на нафтовому ринку перед зустріччю ОПЕК, яка запланована на 6 грудня. До вчорашніх торгів нафта дешевшала сьомий тиждень поспіль.

Нагадаємо, минулого тижня ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з жовтня 2017 року. Зокрема, в ході торгів 23 листопада нафта подешевшала майже на 7%.

Тоді ціни на нафту падали після того, як президент США Дональд Трамп подякував Саудівську Аравію за зниження цін.