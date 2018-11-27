ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent торгується нижче 60 доларів за барель

Новини » Енергетика    27.11.2018 - 10:48
Ціна нафти Brent торгується нижче 60 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці в 59,69 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 27 листопада 2018 року, знаходиться нижче 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:35 за київським часом ціна бареля нафти Brent складала 59,69 долара за барель. Це на 1,78% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафтовий ринок стабілізувався після активного зростання в понеділок на очікуваннях інвесторів нових домовленостей провідних виробників. Учасники ринку розраховують на зустріч представників Росії та Саудівської Аравії вже цього тижня - на полях саміту G20 в Аргентині, який розпочнеться в п'ятницю. Передбачається, що вони обговорять ситуацію на нафтовому ринку перед зустріччю ОПЕК, яка запланована на 6 грудня. До вчорашніх торгів нафта дешевшала сьомий тиждень поспіль.

Нагадаємо, минулого тижня ціна нафти Brent опустилася до мінімуму з жовтня 2017 року. Зокрема, в ході торгів 23 листопада нафта подешевшала майже на 7%.

Тоді ціни на нафту падали після того, як президент США Дональд Трамп подякував Саудівську Аравію за зниження цін.

 

У водах Канади стався витік нафти
Новини України Brentнефтьторги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся