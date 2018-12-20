Цена нефти Brent рухнула до минимумов с сентября 2017

Фото: нефтяная вышка (Statoil.com)

Сейчас Brent торгуется на отметке 55,39 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 20 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 56 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:17 стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 56 долларов - до 55,39 доллара. Это на 3,59% ниже закрытия предыдущей сессии.

Отметим, в ходе торгов цены на нефть опускались и ниже 55 долларов за баррель и на минимуме составляли 54,89 доллара, после чего начался незначительный рост. Данный показатель в последний раз был зафиксирован 18 сентября 2017 года.

Предполагается, что участники рынка усомнились в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть после сигналов Федеральной резервной системы США о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики. Также сохраняются опасения того, что для устранения избытка нефти недостаточно объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи.

Накануне Минэнерго США отчиталось о сокращении запасов нефти за неделю всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 1,77 млн баррелей.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок. Решение было принято, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа не сокращать объемы производства нефти.