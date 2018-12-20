Ціна нафти Brent впала до мінімумів з вересня 2017

Фото: нафтова вишка (Statoil.com)

Зараз Brent торгується на позначці 55,39 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 20 грудня 2018 року, впала нижче позначки в 56 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:17 вартість бареля нафти марки Brent опустилася нижче 56 доларів - до 55,39 долара. Це на 3,59% нижче за закриття попередньої сесії.

Зазначимо, у ході торгів ціни на нафту опускалися і нижче 55 доларів за барель і на мінімумі становили 54,89 долара, після чого почався незначний ріст. Даний показник в останній раз був зафіксований 18 вересня 2017 року.

Передбачається, що учасники ринку сумніваються в перспективах зростання світової економіки і попиту на нафту після сигналів Федеральної резервної системи США про уповільнення посилення грошово-кредитної політики. Також зберігаються побоювання того, що для усунення надлишку нафти недостатньо оголошеного країнами ОПЕК+ скорочення видобутку.

Напередодні Міненерго США відзвітувало про скорочення запасів нафти за тиждень всього на 497 тис. барелів. При цьому запаси бензину в країні виросли на 1,77 млн барелів.

Нагадаємо, 7 грудня країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу, щоб збалансувати ринок. Рішення було прийнято, незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа не скорочувати обсяги виробництва нафти.