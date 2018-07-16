Цена нефти Brent резко опустилась ниже 74 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне 73,89 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник днем, 16 июля 2018 года, резко опустилась ниже отметки в 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:31 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,89 доллара за баррель. Это на 1,68% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня днем после утреннего снижения цена нефти Brent превышала 75 долларов за баррель. Утреннее снижение происходило на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке. Отметим, трейдеры ждут результатов саммита лидеров Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые в понедельник проведут встречу в Хельсинки.