Ціна нафти Brent різко опустилася нижче 74 доларів за барель

Brent торгується на рівні 73,89 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок, 16 липня 2018 року, різко опустилася нижче позначки в 74 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:31 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,89 долара за барель. Це на 1,68% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні вдень після вранішнього зниження ціна нафти Brent перевищувала 75 доларів за барель. Ранкове зниження відбувалося на тлі слабких побоювань про дефіцит сировини на світовому ринку. Зазначимо, трейдери чекають результатів саміту лідерів Сполучених Штатів Америки і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, які в понеділок проведуть зустріч в Гельсінкі.