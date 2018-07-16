Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель

Brent торгуется на уровне 75,17 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник днем, 16 июля 2018 года, превысила отметку в 75 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:44 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,17 доллара за баррель. Это на 0,03% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, сегодня утром цены на нефть снижались на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке. В частности, по состоянию на 07:30 цены на Brent снижались до 74,85 доллара за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 70,54 долларов за баррель, что на 0,66% ниже предыдущего закрытия. Отметим, трейдеры ждут результатов саммита лидеров Соединенных Штатов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые в понедельник проведут встречу в Хельсинки.