Цена нефти Brent превысила 93 доллара впервые с осени 2014

Сегодня, 4 февраля 2022 года, цена нефти североморской марки Brent превысила 93 доллара за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE .

В частности, по состоянию на 14:05 по Киеву стоимость фьючерса на Brent с поставкой в апреле достигала 93,05 доллара за баррель. Это максимальный уровень с октября 2014 года.

На данный момент рост замедлился и Brent торгуется около 92,9 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась сегодня до 92,2 доллара за баррель.

Отметим, росту цен способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В результате этого с начала года фьючерсы на Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21%.