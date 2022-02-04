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Цена нефти Brent превысила 93 доллара впервые с осени 2014

Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 4 февраля 2022 года, цена нефти североморской марки Brent превысила 93 доллара за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 14:05 по Киеву стоимость фьючерса на Brent с поставкой в апреле достигала 93,05 доллара за баррель. Это максимальный уровень с октября 2014 года.

На данный момент рост замедлился и Brent торгуется около 92,9 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась сегодня до 92,2 доллара за баррель.

Отметим, росту цен способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. В результате этого с начала года фьючерсы на Brent и WTI выросли примерно на 18% и 21%.

Напомним, цены на нефть растут шестую неделю подряд.

Новости о том, что страны ОПЕК+ решили продолжить наращивать ежемесячное производство нефти, пока никак не отразились на динамике роста. В марте 2022 года суточная добыча будет увеличена на 400 тысяч баррелей.

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Нефть