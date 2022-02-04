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Ціна нафти Brent перевищила 93 долари вперше з осені 2014

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 4 лютого 2022 року, ціна нафти північноморської марки Brent перевищила 93 долари за барель. Це сталося вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 14:05 за Києвом вартість ф'ючерсу на Brent з поставкою в квітні досягала 93,05 долара за барель. Це максимальний рівень з жовтня 2014 року.

На даний момент зростання сповільнилося і Brent торгується близько 92,9 доларів за барель. Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року піднімалася сьогодні до 92,2 долара за барель.

Зазначимо, зростанню цін сприяє геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході. В результаті цього з початку року ф'ючерси на Brent і WTI виросли приблизно на 18% і 21%.

Нагадавши, ціни на нафту зростають шостий тиждень поспіль.

Новини про те, що країни ОПЕК+ вирішили продовжити нарощувати щомісячне виробництво нафти, поки ніяк не відбилися на динаміці зростання. У березні 2022 року добовий видобуток буде збільшено на 400 тисяч барелів.

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Нафта