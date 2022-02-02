Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в марте

Станы ОПЕК+ приняли решение продолжить наращивать ежемесячное производство нефти. В марте 2022 года суточная добыча будет увеличена на 400 тысяч баррелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК .

"Увеличить ежемесячную общую добычу на 0,4 млн баррелей в сутки в марте 2022 года в соответствии с прилагаемым графиком", - говорится в релизе.

Участники встречи подтвердили план корректировки ежемесячной добычи нефти, утвержденный на 19-м совещании ОПЕК+. Стороны подчеркнули важность соблюдения полного соответствия механизму компенсации, используя продление его периода до конца июня 2022 года.

Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ запланирована на 2 марта 2022 года.