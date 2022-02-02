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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в марте

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Вена, Среда 02 февраля 2022 19:53
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в марте Фото: страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в марте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Станы ОПЕК+ приняли решение продолжить наращивать ежемесячное производство нефти. В марте 2022 года суточная добыча будет увеличена на 400 тысяч баррелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК.

"Увеличить ежемесячную общую добычу на 0,4 млн баррелей в сутки в марте 2022 года в соответствии с прилагаемым графиком", - говорится в релизе.

Участники встречи подтвердили план корректировки ежемесячной добычи нефти, утвержденный на 19-м совещании ОПЕК+. Стороны подчеркнули важность соблюдения полного соответствия механизму компенсации, используя продление его периода до конца июня 2022 года.

Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ запланирована на 2 марта 2022 года.

Напомним, 31 января на мировых рынках нефть выросла почти до 7-летнего максимума из-за политической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке.

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