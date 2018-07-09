Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель

Brent подорожала, несмотря на рост числа буровых в США

Цена североморской марки нефти Brent сегодня утром, 9 июля 2018 года, превысила 77 долларов за баррель, несмотря на рост числа буровых в США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, по состоянию на 09:00 по киевскому времени цена на Brent поднялась на 0,70% до 77,65 доллара за баррель. Также сообщается, что контракты на нефть марки WTI торговались вблизи 74,17 доллара за баррель, что на 0,5% выше предыдущего закрытия.

Отмечается, что цены не нефть растут, несмотря на рост буровых в США до 863.

Напомним, на прошлой неделе нефть дешевела в связи с торговым конфликтом Китая и США.

До этого стало известно, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - заявил замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции "Саралла" Исмаил Коусари.