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Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    09.07.2018 - 10:06
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent подорожала, несмотря на рост числа буровых в США

Цена североморской марки нефти Brent сегодня утром, 9 июля 2018 года, превысила 77 долларов за баррель, несмотря на рост числа буровых в США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, по состоянию на 09:00 по киевскому времени цена на Brent поднялась на 0,70% до 77,65 доллара за баррель. Также сообщается, что контракты на нефть марки WTI торговались вблизи 74,17 доллара за баррель, что на 0,5% выше предыдущего закрытия.

Отмечается, что цены не нефть растут, несмотря на рост буровых в США до 863.

Напомним, на прошлой неделе нефть дешевела в связи с торговым конфликтом Китая и США.  

До этого стало известно, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - заявил замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции "Саралла" Исмаил Коусари.

 

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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