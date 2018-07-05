Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.98
Межбанк BID 30.96
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.98
Межбанк BID 30.96
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нефть дешевеет в связи с торговым конфликтом Китая и США

НовостиЭнергетика    05.07.2018 - 10:18
Иллюстративное фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Иллюстративное фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цена на нефть Brent сегодня утром опустилась на 0,58% - до 77,79 долларов за баррель

Цены на нефть сегодня утром, 5 июля, снижаются на фоне претензий президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа к картелю ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, ранее Трамп в своем Twitter написал, что монополия ОПЕК должна помнить, что цены на топливо растут, но она прикладывает мало усилий, чтобы помочь исправить ситуацию.

По состояние на утро 5 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до 77,79 долларов за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 73,77 долларов за баррель, что на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) сегодня утром держалась на уровне 496,7 юаня за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

В Китае назвали пошлины США "огнем по самим себе" Трамп призвал ОПЕК "немедленно" снизить цены
Теги публикации: нефть, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь