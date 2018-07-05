Нефть дешевеет в связи с торговым конфликтом Китая и США

Цена на нефть Brent сегодня утром опустилась на 0,58% - до 77,79 долларов за баррель

Цены на нефть сегодня утром, 5 июля, снижаются на фоне претензий президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа к картелю ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, ранее Трамп в своем Twitter написал, что монополия ОПЕК должна помнить, что цены на топливо растут, но она прикладывает мало усилий, чтобы помочь исправить ситуацию.

По состояние на утро 5 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до 77,79 долларов за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 73,77 долларов за баррель, что на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) сегодня утром держалась на уровне 496,7 юаня за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.