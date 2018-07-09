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Ціна нафти Brent перевищила 77 доларів за барель

НовиниЕнергетика    09.07.2018 - 10:06
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent подорожчала, незважаючи на зростання кількості бурових у США

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 9 липня 2018 року, перевищила 77 доларів за барель, незважаючи на зростання кількості бурових у США. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, станом на 09:00 за київським часом ціна на Brent піднялася на 0,70% до 77,65 долара за барель. Також повідомляється, що контракти на нафту марки WTI торгувалися поблизу 74,17 долара за барель, що на 0,5% вище попереднього закриття.

Наголошується, що ціни на нафту зростають, незважаючи на зростання бурових у США до 863.

Нагадаємо, минулого тижня нафта дешевшала у зв'язку з торговим конфліктом Китаю і США.

До цього стало відомо, що Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти з Ірану.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб будь-яка партія нафти проходила через Ормузську протоку", - заявив заступник начальника ставки Корпусу вартових Ісламської революції "Саралла" Ісмаїл Коусарі.

 

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Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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