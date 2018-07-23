Цена нефти Brent превысила 74 доллара за баррель

Brent торгуется на отметке в 74,01 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник днем, 23 июля 2018 года, находится выше отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 13:16 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,01 доллара за баррель. Это на 1,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут на фоне новостей о забастовке нефтяников на буровых платформах Alwyn, Elgin и Dunbar в британском Северном море. Отметим, до этого владелец нефтяной компании отказался пересмотреть длительность рабочих смен и оплату труда.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Предполагается, что поставки нефти из Ирана полностью остановятся к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.