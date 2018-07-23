Ціна нафти Brent перевищила 74 долара за барель

Brent торгується на позначці в 74,01 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок, 23 липня 2018 року, знаходиться вище позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 13:16 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 74,01 долара за барель. Це на 1,54% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі новин про страйк нафтовиків на бурових платформах Alwyn, Elgin і Dunbar в британському Північному морі. Зазначимо, до цього власник нафтової компанії відмовився переглянути тривалість робочих змін і оплату праці.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Передбачається, що постачання нафти з Ірану повністю зупиниться до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.