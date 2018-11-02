ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Мексика впервые за 10 лет импортировала нефть из США

Новости » Энергетика    02.11.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (pemex.com)
Иллюстративное фото (pemex.com)

Судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex впервые более чем за 10 лет импортировала партию нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили источники в энергетическом секторе, передает РБК-Украина со ссылкой на издание El Universal.

Отмечается, что судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус.

Всего в ноябре в Мексику должны поставить по меньшей мере четыре партии легкой нефти по 350 тыс. барр.

Соответствующий контракт был подписан в конце октября.

Ранее РБК-Украина писало, что США отказываются от нефти из Ирана. Так, соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп также подчеркнул, что меморандум составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти и основывается в том числе на информации о росте нефтедобычи в ряде стран мира и наличии стратегических запасов углеводородов.

США намерены смягчить позицию по санкциям против Ирана
Новости Украины МексиканефтьСоединенные Штаты Америкиимпорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь