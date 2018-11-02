Мексика впервые за 10 лет импортировала нефть из США

Иллюстративное фото (pemex.com)

Судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex впервые более чем за 10 лет импортировала партию нефти из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили источники в энергетическом секторе, передает РБК-Украина со ссылкой на издание El Universal.

Отмечается, что судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус.

Всего в ноябре в Мексику должны поставить по меньшей мере четыре партии легкой нефти по 350 тыс. барр.

Соответствующий контракт был подписан в конце октября.

Ранее РБК-Украина писало, что США отказываются от нефти из Ирана. Так, соответствующий меморандум подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп также подчеркнул, что меморандум составлен после тщательного анализа ситуации на мировом рынке нефти и основывается в том числе на информации о росте нефтедобычи в ряде стран мира и наличии стратегических запасов углеводородов.