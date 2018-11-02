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Ціна нафти Brent перевищила 73 долара за барель після вчорашнього падіння

Новини » Енергетика    02.11.2018 - 09:21
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 73,09 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 2 листопада 2018 року, піднялася вище позначки 73 долара за барель після вчорашнього падіння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

За станом на 09:10 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,09 долара за барель. Це на 0,10% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, в ході вчорашніх торгів на лондонській біржі ICE Futures нафта Brent подешевшала на 2,75% - до 72,98 долара за барель. Востаннє котирування знаходилися на цьому рівні 22 серпня. Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США і сумнівах у тому, що американські санкції зможуть призвести до повної зупинки експорту пального з Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державна нафтогазова компанія Мексики Pemex вперше більш ніж за 10 років імпортувала партію нафти з США. Зокрема, судно з 348 тис. барелів легкої нафти прибуло в термінал Пахарітос в штаті Веракрус. Всього в листопаді до Мексики мають поставити не менше чотирьох партій по 350 тис. барелів. Відповідний контракт був підписаний в кінці жовтня.

Крім того, цього тижня Туреччина почала розвідувальні роботи з пошуку нафти і газу в східній частині Середземного моря.

 

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