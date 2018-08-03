Цена нефти Brent превысила 73 доллара за баррель

Brent торгуется на отметке 73,22 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 3 августа 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:24 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 73,22 доллара за баррель. Это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть несколько стабилизировались на фоне сообщений о том, что Иран готовится к масштабным военным учениям в Персидском заливе. Предполагается, что в них будут участвовать до 100 кораблей и катеров, а также воздушные части и береговые ракетные батареи. Аналитики оценивают подготовку учений как демонстрация возможности перекрыть Ормузский пролив.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран может заблокировать поставки нефти в Персидском заливе. Данные меры могут быть предприняты в ответ на заявления США о намерении добиться ограничения экспорта иранской нефти.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - отметили власти Ирана.