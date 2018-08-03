Ціна нафти Brent перевищила 73 долара за барель

Brent торгується на позначці 73,22 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 3 серпня 2018 року, знаходиться вище позначки в 73 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:24 ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні 73,22 долара за барель. Це на 0,39% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту дещо стабілізувалися на тлі повідомлень про те, що Іран готується до масштабних військових навчань у Перській затоці. Передбачається, що в них будуть брати участь до 100 кораблів і катерів, а також повітряні частини і берегові ракетні батареї. Аналітики оцінюють підготовку навчань як демонстрація можливості перекрити Ормузьку протоку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран може заблокувати поставки нафти в Перській затоці. Дані заходи можуть бути вжиті у відповідь на заяви США про намір домогтися обмеження експорту іранської нафти.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб будь-яка партія нафти проходила через Ормузську протоку", - зазначила влада Ірану.