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В Тегеране могут заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 

НовостиПолитика    05.07.2018 - 04:15
Иллюстративное фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Иллюстративное фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Тегеран заблокирует поставки нефти, если США запретят продажу нефти из Ирана

Командир иранской революционной гвардии заявил в среду, 4 июля, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана. Об этом информирует Reuters.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - заявил Исмаил Коусари.

Напомним, США намеревается сократить торговые связи с Ираном. Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября.

Индия - крупнейший покупатель иранской нефти после Китая, будет вынуждена принять меры для защиты своего воздействия на финансовую систему США.

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Теги публикации: Иран, Тегеран  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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