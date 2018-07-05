В Тегеране могут заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 

Тегеран заблокирует поставки нефти, если США запретят продажу нефти из Ирана

Командир иранской революционной гвардии заявил в среду, 4 июля, что Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана. Об этом информирует Reuters.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - заявил Исмаил Коусари.

Напомним, США намеревается сократить торговые связи с Ираном. Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября.

Индия - крупнейший покупатель иранской нефти после Китая, будет вынуждена принять меры для защиты своего воздействия на финансовую систему США.