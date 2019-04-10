Цена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 10 апреля 2019 года, превысила 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 15:06 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 70,87 доллара. Это на 0,24% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,44 долларов (0,69%) - до 64,42 доллара за баррель.

Добавим, Организация стран - экспортеров нефти снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Отметим, цены на нефть эталонных марок сегодня умеренно растут после резкого скачка накануне, вызванного новыми сигналами сокращения добычи в ОПЕК. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос аналитиков и анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки - до 30,385 млн б/с. Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия снизила свою добычу до минимума за четыре года - до 9,82 млн баррелей в сутки.