Ціна нафти Brent перевищила 70 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 10 квітня 2019 року, перевищила 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 15:06 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 70,87 долара. Це на 0,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерс на нафту BRENT на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 0,44 доларів (0,69%) - до 64,42 долара за барель.

Додамо, Організація країн - експортерів нафти знизила прогноз по зростанню світового попиту на нафту в 2019 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

Відзначимо, ціни на нафту еталонних марок сьогодні помірно зростають після різкого стрибка напередодні, викликаного новими сигналами скорочення видобутку в ОПЕК. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на опитування аналітиків і аналіз даних про танкерних перевезень нафти, видобуток нафти в ОПЕК в березні скоротилася на 295 тисяч барелів на добу - до 30,385 млн б/с. Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія знизила свою здобич до мінімуму за чотири роки - до 9,82 млн барелів на добу.