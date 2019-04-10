ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

Новости » Экономика    10.04.2019 - 15:40
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
Иллюстративное фото (flickr.com/bp_images)

В конце 2019 года мировой спрос вырастет до 100 млн баррелей в сутки

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году. Об этом говорится апрельском отчете ОПЕК.

Прогноз рост снижен на 30 тыс. баррелей в сутки с 1,24 млн баррелей в сутки до 1,21 млн баррелей в сутки в связи с более низкой экономической активностью, чем это ожидалось месяцем ранее.

В результате ожидается, что мировой спрос в 2019 году достигнет 99,91 млн баррелей в сутки и превысит порог в 100 млн баррелей в сутки в течение года.

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2018 году увеличился на 1,41 млн баррелей в сутки, составив 98,70 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. По сравнению с январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п.

МВФ обновил прогноз цен на нефть Цена нефти Brent превысила 71 доллар за баррель
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины прогнознефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь