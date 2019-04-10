ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

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В конце 2019 года мировой спрос вырастет до 100 млн баррелей в сутки

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году. Об этом говорится апрельском отчете ОПЕК.

Прогноз рост снижен на 30 тыс. баррелей в сутки с 1,24 млн баррелей в сутки до 1,21 млн баррелей в сутки в связи с более низкой экономической активностью, чем это ожидалось месяцем ранее.

В результате ожидается, что мировой спрос в 2019 году достигнет 99,91 млн баррелей в сутки и превысит порог в 100 млн баррелей в сутки в течение года.

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2018 году увеличился на 1,41 млн баррелей в сутки, составив 98,70 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. По сравнению с январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п.