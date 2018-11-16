Цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (pixabay)

Нефть Brent торгуется на отметке в 68,08 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 16 ноября 2018 года, превысила отметку в 68 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:25 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,08 доллара за баррель. Это на 1,60% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня.

Кроме того, представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявлял, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Также РБК-Украина писало, что страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут вернуться к ограничениям добычи нефти в 2019 году, чтобы предотвратить возможное формирование переизбытка предложения на рынке.