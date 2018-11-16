Ціна нафти Brent перевищила 68 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (pixabay)

Нафта Brent торгується на позначці в 68,08 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 16 листопада 2018 року, перевищила позначку в 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:25 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 68,08 долара за барель. Це на 1,60% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.

Крім того, представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявляв, що Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.

Також РБК-Україна писало, що країни ОПЕК і держави, які, не входять в картель, можуть повернутися до обмеженням видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку.