ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ціна нафти Brent перевищила 68 доларів за барель

Новини » Енергетика    16.11.2018 - 15:38
Ціна нафти Brent перевищила 68 доларів за барель
Фото: видобуток нафти (pixabay)

Нафта Brent торгується на позначці в 68,08 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 16 листопада 2018 року, перевищила позначку в 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:25 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 68,08 долара за барель. Це на 1,60% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.

Крім того, представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявляв, що Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.

Також РБК-Україна писало, що країни ОПЕК і держави, які, не входять в картель, можуть повернутися до обмеженням видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку.

Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель "Укртатнафта" попередила Кабмін та РНБО про можливий колапс на ринку нафтопродуктів
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся