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Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 09:45
Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть дорожает на фоне ожидаемого сокращения добычи ОПЕК

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 19 ноября 2018 года, превысила отметку в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, цены на нефть выросли в понедельник, так как трейдеры ждали, что Саудовская Аравия убедит Организацию стран-нефтеэкспортеров перейти к сокращению добычи к концу года.

Так, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,97% - до 67,39 долларов за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,29% до 57,19 долларов за баррель.

Отмечается, что ОПЕК, де-факто лидером которой является Саудовская Аравия, и партнеры организации рассматривают возможность сокращения добычи на 1,0-1,4 миллиона баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать перенасыщения рынка.

Отметим, днем 16 ноября 2018 года, цена нефти североморской марки Brent превысила отметку в 68 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня. 

Кроме того, представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявлял, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.

Цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель
Новости Украины нефтьцена
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