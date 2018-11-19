Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть дорожает на фоне ожидаемого сокращения добычи ОПЕК

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 19 ноября 2018 года, превысила отметку в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, цены на нефть выросли в понедельник, так как трейдеры ждали, что Саудовская Аравия убедит Организацию стран-нефтеэкспортеров перейти к сокращению добычи к концу года.

Так, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,97% - до 67,39 долларов за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI поднялись на 1,29% до 57,19 долларов за баррель.

Отмечается, что ОПЕК, де-факто лидером которой является Саудовская Аравия, и партнеры организации рассматривают возможность сокращения добычи на 1,0-1,4 миллиона баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать перенасыщения рынка.

Отметим, днем 16 ноября 2018 года, цена нефти североморской марки Brent превысила отметку в 68 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что необходимо снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня.

Кроме того, представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур заявлял, что Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти до уровня в 1 млн баррелей в день. По словам представителя Ирана, после того как Россия и Саудовская Аравия увеличили добычу нефти, цены на нее упали на 15 долларов.