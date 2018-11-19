Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта дорожчає на тлі очікуваного скорочення видобутку ОПЕК

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 листопада 2018 року, перевищила позначку в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки трейдери чекали, що Саудівська Аравія переконає Організацію країн-нафтоекспортерів перейти до скорочення видобутку до кінця року.

Так, ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,97% - до 67,39 доларів за барель.

Ф'ючерси на північноамериканську нафту WTI піднялися на 1,29% до 57,19 доларів за барель.

Зазначається, що ОПЕК, де-факто лідером якої є Саудівська Аравія, і партнери організації розглядають можливість скорочення видобутку на 1,0-1,4 мільйона барелів на добу, щоб запобігти ослаблення попиту і уникнути перенасичення ринку.

Зазначимо, вдень 16 листопада 2018 року, ціна північноморської нафти марки Brent перевищила позначку в 68 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих заявив, що необхідно знизити в наступному році добовий видобуток нафти на 1 млн барелів з жовтневого рівня.

Крім того, представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур заявляв, що Росія і Саудівська Аравія мають скоротити видобуток нафти до рівня 1 млн барелів на день. За словами представника Ірану, після того як Росія і Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, ціни на неї впали на 15 доларів.