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Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 11:14
Ціна нафти Brent перевищила 62 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 62,19 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 11 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 62 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:06 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 62,19 доларів. Це на 1,75% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. За даними Світового банку, в 2018 році ціни на нафту в середньому становили 68 доларів за барель, що на 30% вище, ніж у 2017 році. Фактори пропозиції були основними рушійними факторами ціни протягом року.

Крім того, повідомлялося, що за даними дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, ціни на нафту до середини 2019 року будуть перебувати на рівні 60-70 доларів за барель. Також у дослідженні зазначається, що падіння цін на нафту в кінці 2018 року було викликано "погіршенням геополітичного тла, побоюваннями з приводу макроекономічної картини".

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Новини України Brentнефть
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