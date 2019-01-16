Ціна нафти Brent перевищила 60 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 60,79 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 16 січня 2019 року, піднялася вище позначки в 60 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Cтаном на 10:16 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,79 долара. Це на 0,61% вище рівня закриття попередніх торгів.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США за тиждень знизилися на 560 тис. барелів. Крім того, повідомляється про різке збільшення резервів бензину - відразу на 6 млн барелів, а також про зростання запасів дистилятів на 3,2 млн барелів.

Нагадаємо, напередодні ціни на нафту виросли більш ніж на 1% на тлі зниження видобутку. Подорожчання нафти було обумовлено зниженням видобутку виробниками нафти на чолі з ОПЕК, а також скороченням кількості діючих бурових установок у США. У той же час уповільнення економічного зростання чинить тиск на ціни на нафту і фінансові ринки.