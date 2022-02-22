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Цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с 2014 года

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Вторник 22 февраля 2022 07:23
Цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с 2014 года Фото: Цена нефти Brent поднялась выше 97 долларов впервые с 2014 года (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле во вторник 22 февраля превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года. По сравнению с котировками на открытии торгов, цена нефти прибавила около 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

Нефть дорожает с конца января. 26 января она выросла до 90 долларов за баррель, на таких отметках нефть не торговалось с октября 2014 года.

К началу февраля на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке стоимость апрельского фьючерса превысила 92 доллара, а к 11 февраля - 95 долларов.

Нефть дорожает на новостях о решении президента РФ Владимира Путина признать "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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