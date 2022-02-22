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Ціна нафти Brent піднялася вище 97 доларів вперше з 2014 року

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Вівторок 22 лютого 2022 07:23
Ціна нафти Brent піднялася вище 97 доларів вперше з 2014 року Фото: ціна нафти Brent піднялася вище 97 доларів вперше з 2014 року (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вартість одного бареля нафти марки Brent з постачанням у квітні у вівторок 22 лютого перевищила 97 доларів вперше з вересня 2014 року. У порівнянні з котируваннями на відкритті торгів, ціна нафти додала близько 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів лондонській біржі ICE.

Нафта дорожчає з кінця січня. 26 січня вона зросла до 90 доларів за барель, на таких позначках нафта не торгувалася з жовтня 2014 року.

До початку лютого на тлі геополітичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході вартість квітневого ф'ючерсу перевищила 92 долари, а до 11 лютого - 95 доларів.

Нафта дорожчає на новинах про рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "незалежність" "ДНР" і "ЛНР".

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