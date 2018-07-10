Цена нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 79,14 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня днем, 10 июля 2018 года, превысила 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:33 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,14 доллара за баррель. Это на 1,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, рост цен на нефть связан с целым рядом событий, в связи с чем возникли трудности в поставках сырья и дефицит предложения. В частности, речь идет о сбое в работе компании Syncrude в Канаде, снижении экспорта из Ливии и Венесуэлы, а также о возможной забастовке нефтяников в Норвегии. Кроме того, цены на нефть повышаются на фоне намерений США полностью прекратить отгрузку нефти из Ирана.

Напомним, ранее правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка.