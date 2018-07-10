Ціна нафти Brent піднялася вище 79 доларів за барель

Brent торгується на позначці 79,14 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 10 липня 2018 року, перевищила 79 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:33 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,14 долара за барель. Це на 1,53% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, зростання цін на нафту пов'язане з цілим рядом подій, у зв'язку з чим виникли труднощі в постачанні сировини та дефіцит пропозиції. Зокрема, мова йде про збій в роботі компанії Syncrude в Канаді, зниження експорту з Лівії та Венесуели, а також про можливий страйк нафтовиків у Норвегії. Крім того, ціни на нафту підвищуються на тлі намірів США повністю припинити відвантаження нафти з Ірану.

Нагадаємо, раніше уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку.