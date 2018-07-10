Цена нефти Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 78,81 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent сегодня утром, 10 июля 2018 года, превысила 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 11:17 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,81 доллара за баррель. Это на 1,10% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть эталонных марок на торгах во вторник продолжает подъем на фоне незапланированного сокращения поставок из Ливии и Венесуэлы, а также в связи с ожиданиями масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана.

Вместе с тем рынок рассчитывает на сокращение коммерческих запасов нефти в США. В частности, по оценкам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, запасы американской нефти снизились на 3,88 млн баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - заявил замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции "Саралла" Исмаил Коусари.