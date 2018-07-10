Ціна нафти Brent піднялася вище 78 доларів за барель

Brent торгується на позначці 78,81 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 10 липня 2018 року, перевищила 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 11:17 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,81 долара за барель. Це на 1,10% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта еталонних марок на торгах у вівторок продовжує підйом на тлі незапланованого скорочення поставок з Лівії та Венесуели, а також у зв'язку з очікуваннями масштабного скорочення експорту пального з Ірану.

Разом з тим ринок розраховує на скорочення комерційних запасів нафти в США. Зокрема, за оцінками аналітиків, яких опитало агентство Bloomberg, запаси американської нафти знизилися на 3,88 млн барелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб будь-яка партія нафти проходила через Ормузську протоку", - заявив заступник начальника ставки Корпусу вартових Ісламської революції "Саралла" Ісмаїл Коусарі.