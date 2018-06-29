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Цена нефти Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    29.06.2018 - 12:06
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 78,33 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 29 июня 2018 года, торгуется выше 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 12:01 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,33 доллара за баррель. Это на 0,90% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что по данным источников Reuters, Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября. Такие действия Индии, по словам источников, свидетельствуют о том, что Нью-Дели реагирует на намерение США сократить торговые связи с Ираном.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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