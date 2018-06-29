Индия готовится к сокращению импорта нефти из Ирана, - Reuters

Индия может полностью прекратить импорт нефти из Ирана

Министерство нефти Индии попросило нефтепереработчиков подготовиться к "резкому сокращению или прекращению" импорта иранской нефти с ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, такие действия Индии свидетельствуют о том, что Нью-Дели реагирует на намерение США сократить торговые связи с Ираном.

По словам источников издания, Индия, крупнейший покупатель иранской нефти после Китая, будет вынуждена принять меры для защиты своего воздействия на финансовую систему США.

Как сообщили источники в Министерстве нефти Индии, в четверг состоялась встреча с нефтеперерабатывающими заводами, на которой им было предложено найти альтернативы иранской нефти.

"Индия попросила нефтепереработчиков быть готовыми к любой возможной ситуации, поскольку ситуация все еще развивается. Может быть как резкое сокращение так и полное прекращение импорта", - сообщил источник.

Как заявил министр нефти Индии Дхармендра Прадхан, Индия будет отстаивать свои интересы, принимая решение об импорте нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Иран решили создать совместную рабочую группу по решению проблем в сфере нефтяной торговли, которые могут возникнуть из-за санкций Соединенных Штатов.