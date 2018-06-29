Ціна нафти Brent піднялася вище 78 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 78,33 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 29 червня 2018 року, торгується вище 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 12:01 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,33 долара за барель. Це на 0,90% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними джерел Reuters, Міністерство нафти Індії попросило нафтопереробників підготуватися до "різкого скорочення або припинення" імпорту іранської нафти з листопада. Такі дії Індії, за словами джерел, свідчать про те, що Нью-Делі реагує на намір США скоротити торговельні зв'язки з Іраном.