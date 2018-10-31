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Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Новости » Энергетика    31.10.2018 - 11:04
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 76,55 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 31 октября 2018 года, поднялась выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:55 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,55 долларов за баррель. Это на 0,14% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, рост цен на нефть может негативно повлиять на Юго-Восточную Азию. По его словам, крупные развивающиеся экономики Азии, такие как Индия и Индонезия, в этом году пострадали от подорожания нефти, которое сначала года составило около 15%. В частности, высокие цены повлияли на текущий дефицит платежного баланса.

Добавим, также сообщалось, что министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет, чтобы цена на нефть перестала расти, он должен перестать вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке.

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