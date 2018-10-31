Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 76,55 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 жовтня 2018 року, піднялася вище позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:55 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,55 доларів за барель. Це на 0,14% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, зростання цін на нафту може негативно вплинути на Південно-Східну Азію. За його словами, великі економіки, що розвиваються, Азії, такі як Індія та Індонезія, цього року постраждали від подорожчання нафти, яке спочатку року склало близько 15%. Зокрема, високі ціни вплинули на поточний дефіцит платіжного балансу.

Додамо, також повідомлялося, що міністр нафти Ірану Бижан Зангане вважає, що якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче, щоб ціна на нафту перестала рости, він повинен перестати втручатися в ситуацію на Близькому Сході.