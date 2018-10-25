Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

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Нефть Brent торгуется на отметке в 76,31 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 25 октября 2018 года, поднялась выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,31 долларов за баррель. Это на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран предупреждает, что заблокирует экспорт нефти из Персидского залива, если собственный экспорт государства остановится вследствие американский санкций. Вместе с тем, сообщалось, что США готовы ослабить санкции в отношении импортеров иранской нефти.

Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявлял, Иран будет и в дальнейшем экспортировать нефть, несмотря на ожидаемое возобновление санкций США. Он заявлял, что Иран столкнулся с экономической и психологической войной, на переднем крае которой находится нефть и газ.

Кроме того, сообщалось, что Иран направил в Международный суд ООН иск об отмене введенных США санкций.