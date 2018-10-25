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Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Новости » Энергетика    25.10.2018 - 12:35
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 76,31 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 25 октября 2018 года, поднялась выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:20 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,31 долларов за баррель. Это на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран предупреждает, что заблокирует экспорт нефти из Персидского залива, если собственный экспорт государства остановится вследствие американский санкций. Вместе с тем, сообщалось, что США готовы ослабить санкции в отношении импортеров иранской нефти.

Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявлял, Иран будет и в дальнейшем экспортировать нефть, несмотря на ожидаемое возобновление санкций США. Он заявлял, что Иран столкнулся с экономической и психологической войной, на переднем крае которой находится нефть и газ.

Кроме того, сообщалось, что Иран направил в Международный суд ООН иск об отмене введенных США санкций.

Цена нефти Brent снова опустилась ниже 76 долларов за баррель Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Новости Украины Brentнефть
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