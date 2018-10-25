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Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

Новини » Енергетика    25.10.2018 - 12:35
Ілюстративне фото (lukoil.ru)
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 76,31 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 25 жовтня 2018 року, піднялася вище позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:20 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,31 доларів за барель. Це на 0,57% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран попереджає, що заблокує експорт нафти з Перської затоки, якщо власний експорт держави зупиниться внаслідок американський санкцій. Разом з тим, повідомлялося, що США готові послабити санкції стосовно імпортерів іранської нафти.

Також повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухани заявляв, Іран буде і надалі експортувати нафту, незважаючи на очікуване відновлення санкцій США. Він заявляв, що Іран зіткнувся з економічною та психологічною війною, на передньому краї якої знаходиться нафта і газ.

Крім того, повідомлялося, що Іран направив в Міжнародний суд ООН позов про скасування введених санкцій США.

Ціна нафти Brent знову опустилася нижче 76 доларів за барель Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель
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