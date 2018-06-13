Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 76,46 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 13 июня 2018 года, торгуется выше 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 18:18 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,46 доллара за баррель. Это на 0,30% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Отметим, ранее Трамп подверг критике ОПЕК из-за высоких цен на нефть.