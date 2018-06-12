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Цены на нефть выросли после заявлений Трампа и Ким Чен Ына

НовостиЭнергетика    12.06.2018 - 09:25
Фото: добыча нефти (statoil.com)
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Цены на нефть показали рост в пределах 0,1-0,2%

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.  Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что цена нефти Brent после заявлений Трампа поднялась до 76,55 доллара за баррель по состоянию на 08:47 по киевскому времени, а цена нефти WTI - до 66,24 доллара за баррель. В среднем цены на нефть показали рост в пределах 0,1-0,2%.

Кроме того, демонстрируют рост и глобальные фондовые рынки.  

"Любой положительный результат (саммита в Сингапуре, - ред.) может стать хорошей новостью для рынков", - отметил директор по инвестициям австралийской Riviqu Securities Шеннон Ривкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. Как отмечает Bloomberg, на данный момент неизвестно, что именно содержится в подписанном документе.

 

Встреча непредсказуемых: чего ожидать от саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, нефть, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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