Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 76,46 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 13 червня 2018 року, торгується вище 76 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 18:18 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 76,46 долара за барель. Це на 0,30% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "великий прогрес" у переговорах з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Відзначимо, раніше Трамп піддав критиці ОПЕК через високі ціни на нафту.