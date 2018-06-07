Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 76,45 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 7 июня 2018 года, поднялась выше отметки в 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:36 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,45 долларов за баррель. Это на 1,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Согласно опросу, в котором приняли участие 36 аналитиков, средняя цена нефти марки Brent составит 71,68 доллара за баррель в 2018 году.